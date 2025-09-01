Боец «Азова» пойдет под суд за сбитого в Мариуполе мужчину

В Донецкой Народной Республике (ДНР) перед судом предстанет военнослужащий украинского полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в марте 2022 года 27-летний Анатолий Камышенко с сослуживцем двигался по Мариуполю, когда заметил шедшего по проезжей части гражданского. Злоумышленник намеренно превысил скорость и сбил мужчину, тот получил несовместимые с жизнью травмы.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в суд поступила жалоба на 26-летний приговор наемнице Вооруженных сил Украины из Дании Йоргенсен.