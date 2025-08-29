Получившая большой срок наемница ВСУ обжаловала свой приговор в России

В суд поступила жалоба на 26-летний приговор наемнице ВСУ из Дании Йоргенсен

В апелляционный военный суд поступила жалоба на заочный приговор датской наемницы Аннабель Йоргенсен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В июне Второй западный окружной военный суд заочно приговорил наемницу Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 26 годам колонии за преступления в Курской области. По версии следствия, Йоргенсен участвовала в незаконном вторжении на территорию России в составе батальона «Арей» и заработала не менее семи тысяч долларов.

Иностранку признали виновной по статьям 222 («Незаконное ношение оружия»), 322 («Незаконное пересечение государственной границы с применением насилия»), 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте»), 226.1 («Контрабанда взрывных устройств и боеприпасов») и 205 («Террористический акт») УК РФ.