22:57, 1 сентября 2025Мир

Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

Министр Хили: Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней
Фото: Pixabay

Глава британского министерства обороны Джон Хили заявил, что за 50 дней Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем. Его слова приводит РИА Новости.

«В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине», — сказал Хили.

По его словам, за этот период было передано почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что большинство европейцев отвергли идею отправки своих военных контингентов на Украину в качестве гарантии безопасности страны после достижения мирного соглашения.

