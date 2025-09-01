Министр Хили: Британия поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

Глава британского министерства обороны Джон Хили заявил, что за 50 дней Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем. Его слова приводит РИА Новости.

«В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине», — сказал Хили.

По его словам, за этот период было передано почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

