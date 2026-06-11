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13:06, 11 июня 2026Путешествия

Россияне массово устремились в один город Азии

Россияне стали на 56 процентов чаще путешествовать в Гонконг
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: YASEMIN OZDEMIR / Shutterstock / Fotodom

Россияне массово устремились в один город Азии — речь идет о Гонконге. Об этом заявил глава администрации специального административного района Китая Джон Ли (Ли Цзячао).

По его словам, российские туристы стали на 56 процентов чаще путешествовать в Гонконг — именно на столько увеличился турпоток из РФ с января по май в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. «А только за первые четыре месяца этого года мы приняли более 19 тысяч туристов из России», — уточнил глава администрации на приеме в честь Дня России, организованном генеральным консульством РФ в Гонконге и Макао.

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Он подчеркнул, что город готов развивать сотрудничество с генконсульством России для дальнейшего развития связей. «Есть многообещающие перспективы и в культурном сотрудничестве между нами», — сказал он. По его словам, благодаря ведомству на ежегодных этнических фестивалях в Гонконге представлены русская кухня, танцы, ремесла, а также мастер-классы по русской живописи. «Мы все с нетерпением ждем возможности погрузиться в русское кино, искусство, фотографию, кухню и многое другое», — заключил политик.

Ранее российская тревел-блогерша описала некоторые особенности жизни в Гонконге фразой «у меня культурный шок». В частности, ее поразили двухэтажные автобусы и трамваи.

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