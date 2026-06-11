Нардеп Гончаренко заявил, что Киев поднял тему угрозы из Белоруссии из-за коррупции

Киев поднял тему угрозы нападения со стороны Белоруссии для отвлечения внимания населения от проблем коррупции. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндичгейта. От обысков, подозрений, задержаний, от попыток офиса президента вмешаться в расследование», — высказался он.

Нардеп обвинил власть в повышении тревожности граждан, которые были вынуждены покинуть города, находящиеся на границе с Белоруссией из-за страха нападения.

Ранее Зеленский рассказывал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение. Вероятная атака, пояснил он, может затронуть ряд регионов страны, включая Киевскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области. Лукашенко счел подобные заявления «трепом».