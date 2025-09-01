Четверо детей попали в реанимацию во время отдыха на российском курорте

Путешествия
09:24, 1 сентября 2025Путешествия

Shot: Семеро детей отравились хлором в отеле Morea Family Resort&Spa в Анапе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Семеро детей отравились хлором во время отдыха на российском курорте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, семья из Краснодара приехала на отдых в Анапу и остановилась в отеле Morea Family Resort&Spa. Во время купания в бассейне россиянка София и ее дочь почувствовали запах аммиака и покинули плавательный комплекс. Вскоре все, кто находился в воде, пожаловались на слабость, рвоту и кашель.

Где отдохнуть на Черном море в 2025 году: лучшие места для безопасного отпуска
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Некоторые туристы начали терять сознание. При этом, со слов отдыхавших, сотрудники гостиницы не вызвали врачей и не предложили помощь. В итоге в больницу доставили семь детей, четверо из которых попали в реанимацию. Самому младшему ребенку — два года.

Российские путешественники сообщили, что администрация отеля не предложила компенсации по случаю отравления и не принесла извинений. Туристы направили досудебную претензию.

Ранее десятки детей отравились на базе отдыха в Дагестане. 17 несовершеннолетних госпитализировали в районную больницу.

