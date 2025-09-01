Культура

Ефремов рассказал об использовании нейросетей

Актер Никита Ефремов заявил, что пользуется нейросетями в подготовке к ролям
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Актер Никита Ефремов признался, что использует искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Ефремова, он загружает в нейросеть свои переписки, а также предлагаемые ему сценарии, чтобы компьютер помог определить, есть ли у него и создателей проекта точки соприкосновения с предлагаемым замыслом. Как рассказал Никита, ИИ очень хорошо выявляет «теневые стороны».

«Можно выбрать конкретную тему, например, определенное время или страну, в которой действует герой. Попросить собрать материалы для погружения, придумать этюд, который поможет лучше понять определенную среду», — сказал актер.

Также артист добавил, что чем быстрее искусственный интеллект заменит человека, тем скорее люди «осознают свою неуникальность и станут воспринимать себя скорее как алгоритмы».

Ранее стало известно, что 37-летнего артиста запечатлели во время прогулки по реке. Он предстал на размещенных черно-белых кадрах в расстегнутой рубашке, обнажавшей часть торса, и мешковатых брюках.

