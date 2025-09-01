Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:37, 1 сентября 2025Из жизни

Затерроризировавших город казарок решили напугать дронами и собаками за 32 миллиона рублей

WaPo: В США город выделил $400 тысяч на избавление от канадских казарок
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США администрация калифорнийского города Фостер-Сити выделила 400 тысяч долларов (32,2 миллиона рублей) на избавление от затерроризировавших жителей канадских казарок. Об этом пишет The Washington Post (WaPo).

Проблемы с казарками начались в Фостер-Сити несколько лет назад. В городе с населением 33 тысячи человек обитает 400 этих птиц. В первую очередь экологи обеспокоены там, что казарки оставляют более сотни килограммов помета каждый день, что начало влиять на бактериальный баланс в местной лагуне. Кроме того, иногда агрессивные птицы пугают детей, хотя прямых нападений пока не фиксировалось.

Директор Департамента парков и зон отдыха Дерек Швейгарт рассказал, что в 2021 году городская администрация одобрила законопроект по уничтожению сотни казарок, однако его пришлось отозвать из-за протестов зоозащитников. Теперь город решил использовать дроны, замаскированные под хищных птиц, и пастушьих собак вроде бордер-колли, чтобы они пугали казарок. Целью этой операции должно стать создание невыносимых для птиц условий жизни.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

При этом представители компании Wildlife Innovations Inc., которая получила тендер более чем в 390 тысяч долларов на выполнение этих работ, признают, что канадские казарки очень умны и быстро приспосабливаются к новым условиям. «Одна из частей этой программы — не вываливать на них все сразу, не выкладывать все карты на стол, — заявил директор компании Джейк Мэнли. — Каждый раз, когда они начнут привыкать к неудобствам, мы будем предлагать им то, чего они еще не видели».

В администрация Фостер-Сити назвали затраты на новую программу оправданными, так как городские службы и так тратят десятки тысяч долларов каждый год на уборку помета казарок. При этом биолог Департамента дикой природы и рыбных ресурсов Калифорнии Мелани Уивер признала, что привыкшие к жизни в обустроенных парках птицы, скорее всего, просто переберутся в соседний город, где придется принимать похожие меры.

Ранее сообщалось, что в Аргентине тысяча капибар захватила город Нордельта и стала терроризировать его жителей. Животные разоряют сады и огороды горожан, а также провоцируют ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры оценили внезапное появление Януковича

    Российский теннисист Рублев вылетел с US Open

    Покалеченную в Дубае украинскую модель уличили в клевете. В суд обратились участники вечеринки, которых она обвинила в насилии

    Ослепшей женщине пересадили часть зуба в глаз и вернули зрение

    Зеленский назвал один из главных компонентов гарантий безопасности для Украины

    Раскрыты ожидания россиян по ипотеке

    Глава Евросовета признал связь Украины со сделкой по пошлинам ЕС и США

    Уехавший из России комик не захотел жить в США

    В Петербурге появится официальный реестр ресторанов

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости