Затерроризировавших город казарок решили напугать дронами и собаками за 32 миллиона рублей

WaPo: В США город выделил $400 тысяч на избавление от канадских казарок

В США администрация калифорнийского города Фостер-Сити выделила 400 тысяч долларов (32,2 миллиона рублей) на избавление от затерроризировавших жителей канадских казарок. Об этом пишет The Washington Post (WaPo).

Проблемы с казарками начались в Фостер-Сити несколько лет назад. В городе с населением 33 тысячи человек обитает 400 этих птиц. В первую очередь экологи обеспокоены там, что казарки оставляют более сотни килограммов помета каждый день, что начало влиять на бактериальный баланс в местной лагуне. Кроме того, иногда агрессивные птицы пугают детей, хотя прямых нападений пока не фиксировалось.

Директор Департамента парков и зон отдыха Дерек Швейгарт рассказал, что в 2021 году городская администрация одобрила законопроект по уничтожению сотни казарок, однако его пришлось отозвать из-за протестов зоозащитников. Теперь город решил использовать дроны, замаскированные под хищных птиц, и пастушьих собак вроде бордер-колли, чтобы они пугали казарок. Целью этой операции должно стать создание невыносимых для птиц условий жизни.

При этом представители компании Wildlife Innovations Inc., которая получила тендер более чем в 390 тысяч долларов на выполнение этих работ, признают, что канадские казарки очень умны и быстро приспосабливаются к новым условиям. «Одна из частей этой программы — не вываливать на них все сразу, не выкладывать все карты на стол, — заявил директор компании Джейк Мэнли. — Каждый раз, когда они начнут привыкать к неудобствам, мы будем предлагать им то, чего они еще не видели».

В администрация Фостер-Сити назвали затраты на новую программу оправданными, так как городские службы и так тратят десятки тысяч долларов каждый год на уборку помета казарок. При этом биолог Департамента дикой природы и рыбных ресурсов Калифорнии Мелани Уивер признала, что привыкшие к жизни в обустроенных парках птицы, скорее всего, просто переберутся в соседний город, где придется принимать похожие меры.

Ранее сообщалось, что в Аргентине тысяча капибар захватила город Нордельта и стала терроризировать его жителей. Животные разоряют сады и огороды горожан, а также провоцируют ДТП.