Госнаграда помогла россиянину избежать уголовной ответственности

Житель Глазова уклонился от службы, но избежал наказания из-за госнаграды

Суд прекратил производство по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Глазова, которого обвинили в уклонении от призыва на военную службу, из-за наличия государственной награды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Как установил суд, в ходе рассмотрения дела молодой человек отправился на службу по призыву, а в 2022 году заключил контракт с Министерством обороны России и прибыл в зону специальной военной операции (СВО). За период службы он был награжден двумя медалями — «За храбрость» II степени и «Участнику специальной военной операции».

Сейчас удмурт находится в зоне СВО. От уголовной ответственности по статье 328 («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») УК РФ его освободили.

Ранее суд в Мурманской области оштрафовал местного жителя за уклонение от призыва на военную службу.