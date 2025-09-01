Перед въездом в Латвию с 1 сентября иностранцы обязаны заполнить анкету ETA

Граничащая с Россией страна изменила правила въезда для третьих стран. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Латвии.

По данным ведомства, с 1 сентября перед въездом в Латвию иностранцы, в том числе граждане России, Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана, обязаны заполнить анкету ETA. Заполнить данные необходимо не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

В специальной декларации необходимо указать цель и сроки поездки, маршрут и место проживания, контакт, наличие выборных должностей, а также статус госслужащего или сотрудника правоохранительных органов.

Исключением являются жители Евросоюза, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии, а также обладатели латвийских виз ВНЖ. За неоформленную анкету или неверные сведения предусмотрен штраф в размере 2000 евро (189 тысяч рублей).

Ранее сотрудники Министерства сообщения Латвии предложили с 15 октября запретить нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Ограничения коснутся поездок по заранее спланированному маршруту, в том числе на экскурсии, мероприятия и спортивные игры.