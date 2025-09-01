Ценности
18:54, 1 сентября 2025Ценности

Грету Тунберг сравнили с Лордом Фаркуадом из-за детали во внешности

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Eva Manez / Reuters

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг сравнили с героем из мультфильма «Шрек» из-за детали во внешности. Подробности публикует Page Six.

Американский комментатор Меган Маккейн оценила внешний вид 22-летней активистки в ролике, в котором она говорила о поддержке Палестины. Журналистка высмеяла прическу Тунберг, сравнив ее с персонажем Лордом Фаркуадом. «Я не могу серьезно воспринимать разговоры о политике от человека с такой челкой. Это прическа Фаркуада», — высказалась она.

После этого Маккейн раскритиковали в сети, из-за чего она удалила пост из X.

В январе 2023 года сообщалось, что девушка хотела челку как у Тейлор Свифт и осталась с внешностью героя из «Шрека».

