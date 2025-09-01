Министр нефти Индии: Покупка российской нефти предотвратила катастрофу

Нью-Дели защитил мировую экономику от катастрофического скачка цен, когда стал активно покупать российскую нефть. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. Его процитировало агентство Bloomberg.

По мнению министра, в противном случае нефть могла подорожать до 200 долларов за баррель. В связи с этим, он категорически не согласился с мнением тех критиков, которые считают, что Индия превратилась в прачечную для российской нефти. Пури подчеркнул, что его страна не нарушала установленных правил и стабилизировала рынки. Подход Индии к импорту соответствовал механизму ценового ограничения «Большой семерки». Кроме того, министр заявил, что у Индии нет альтернативы второму по величине производителю нефти в мире.

В свою очередь, аналитик CLSA Викаш Кумар Джайн констатировал, что Индия вряд ли прекратит импорт российских товаров, если не будет введен глобальный запрет, поскольку этот вопрос постепенно превращается из чисто экономического в политическое решение о свободе выбора страны.

Ранее стало известно, что индийская экономика во II квартале 2025 года продемонстрировала серьезный рост, хотя многие аналитики предсказывали иное развитие событий из-за введения американских пошлин.