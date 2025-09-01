Российская супермодель Ирина Шейк похвасталась фигурой в вязаном бикини

Российская супермодель Ирина Шейк похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в светлом вязаном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой.

При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. Также она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в августе Ирина Шейк снялась топлес для календаря Pirelli. Модель позировала без одежды, прикрывая оголенное тело полупрозрачной розовой тканью.