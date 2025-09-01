Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 1 сентября 2025Силовые структуры

Избивший россиянку в центре столицы боец ММА получил срок

В Москве осудили бойца ММА Алиева, избившего девушку в центре города
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве осудили бойца ММА Джабраила Алиева, избившего девушку в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 213 («Хулиганство») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, 27 июля 2024 года Алиев находился на лестнице в подъезде дома на Берсеневской набережной, где нарушая общественный порядок, в присутствии постороннего лица с целью устрашения толкнул обеими руками девушку, от этого она ударилась об стену. Затем злоумышленник нанес ей не менее двух ударов по голове и не менее десяти по рукам.

После этого в служебном помещении этого же здания он высказал ей угрозу расправой, которую пострадавшая восприняла реально, поскольку он продолжал ее избивать.

Суд приговорил Алиева к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту «Русской общины».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

    Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

    Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

    Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

    Продажи смартфонов в России неожиданно упали

    Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

    Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

    «Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

    Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости