Избивший россиянку в центре столицы боец ММА получил срок

В Москве осудили бойца ММА Алиева, избившего девушку в центре города

В Москве осудили бойца ММА Джабраила Алиева, избившего девушку в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статьям 213 («Хулиганство») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Как установил суд, 27 июля 2024 года Алиев находился на лестнице в подъезде дома на Берсеневской набережной, где нарушая общественный порядок, в присутствии постороннего лица с целью устрашения толкнул обеими руками девушку, от этого она ударилась об стену. Затем злоумышленник нанес ей не менее двух ударов по голове и не менее десяти по рукам.

После этого в служебном помещении этого же здания он высказал ей угрозу расправой, которую пострадавшая восприняла реально, поскольку он продолжал ее избивать.

Суд приговорил Алиева к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

