Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:19, 29 августа 2025Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту «Русской общины»

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту в ХМАО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту «Русской общины» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Пыть-Яхе группа приезжих угрожает представителям одной из общественных организаций. Причиной этого стала фиксация одним из активистов неправомерного поведения приезжего», — отмечается в материале.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Бастрыкин поручил главе следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Ранее в Пыть-Яхе кавказцы окружили участника «Русской общины», потребовав извинений. Конфликт начался с записи еще одного видео, на котором горожанин снял кавказца, якобы находившегося в состоянии опьянения. Вскоре после этого мужчину нашли земляки кавказца и заставили записать видео с извинениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    Захарова прокомментировала версию о подрыве «Северных потоков» дайверами

    Симоньян обвинила лидеров Европы в использовании одной методички

    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту «Русской общины»

    На Украине напомнили о количестве дронов в России и задались вопросом о своих возможностях

    Венгрия единственной в ЕС отказалась осудить удары по Киеву

    МИД заявил о кампании по подрыву отношений с Россией в иранских СМИ

    Глава МИД Венгрии назвал успехом сохранение отношений с Россией

    Депутат Рады назвал фейком украинскую ракету «Фламинго» и «дроновый щит»

    Минобороны России завершило создание системы единого воинского учета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости