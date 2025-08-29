Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз активисту «Русской общины» в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Пыть-Яхе группа приезжих угрожает представителям одной из общественных организаций. Причиной этого стала фиксация одним из активистов неправомерного поведения приезжего», — отмечается в материале.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Бастрыкин поручил главе следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Ранее в Пыть-Яхе кавказцы окружили участника «Русской общины», потребовав извинений. Конфликт начался с записи еще одного видео, на котором горожанин снял кавказца, якобы находившегося в состоянии опьянения. Вскоре после этого мужчину нашли земляки кавказца и заставили записать видео с извинениями.

