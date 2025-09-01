Мир
11:45, 1 сентября 2025Мир

Линия электропередачи между Финляндией и Эстонией вышла из строя

Эстонско-финская линия электропередачи EstLink 1 прекратила работу из-за аварии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Подводная эстонско-финская линия электропередачи EstLink 1 прекратила работу из-за аварии на подстанции в финском городе Эспоо. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финского оператора Fingrid.

Как сообщается, сбой был зарегистрирован в 5:46 по московскому времени. При этом продолжительность отключения не определена и может измениться по мере выяснения деталей неисправности.

Ожидается, что линия будет отключена как минимум до конца торгов на электроэнергетической бирже 1 сентября.

Ранее прокуратура Финляндии предъявила обвинения членам экипажа нефтетанкера Eagle S по делу о повреждении подводного кабеля EstLink 2 в Финском заливе в декабре 2024 года. Ущерб, нанесенный владельцам кабелей, оценивается минимум в 60 миллионов евро только на восстановительные работы.

