Финляндия предъявила обвинения по делу о повреждении подводных кабелей

Финляндия предъявила обвинение экипажу Eagle S за повреждение подводных кабелей

Прокуратура Финляндии предъявила обвинения членам экипажа нефтетанкера Eagle S по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года. Об этом сообщает финское издание Yle.

Фигурантами проходят капитан задержанного нефтетанкера Eagle S, а также два его помощника. По информации прокуратуры, судно, зарегистрированное под флагом Островов Кука, покинуло российский порт Усть-Луга с партией нефтепродуктов. Танкер, волоча якорь по дну моря на расстоянии около 90 километров, повредил пять подводных кабелей.

Ущерб, нанесенный владельцам кабелей, оценивается минимум в 60 миллионов евро только на восстановительные работы. Нарушение целостности линий электропередачи и телекоммуникационных сетей также создало значительные риски для стабильности энергоснабжения и связи в Финляндии.

Все трое подозреваемых отрицают свою причастность к инциденту. По их мнению, Финляндия не обладает правом рассматривать это дело, так как повреждения кабелей произошли за границами ее территориальных вод.

В конце декабря 2024 года полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители заявляли, что данное судно якобы является частью российского теневого флота. Через два месяца танкер был освобожден из-за отсутствия оснований для его задержания.