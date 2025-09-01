Мир
13:35, 1 сентября 2025Мир

На Западе возмутились отношением фон дер Ляйен к Путину

Профессор Малинен раскритиковал слова фон дер Ляйен о Путине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: AP

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен подверг критике заявления главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о президенте России Владимире Путине. Свое мнение он написал в социальной сети X.

«Действия европейской коалиции войны в самом разгаре», — возмутился эксперт, добавив «злой» эмодзи.

Так Малинен прокомментировал пост главы ЕК, в котором она призвала «усилить давление» на российского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны мешают урегулированию конфликта на Украине. Он указал на то, что Европа «вставляет палки в колеса» и пытается «сдерживать» Москву.

