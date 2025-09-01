Экономика
10:41, 1 сентября 2025Экономика

Выпуск подсолнечного масла в России рухнул

«Ъ»: Выпуск подсолнечного масла в России упал на 11 % из-за отсутствия прибыли
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По итогам завершившегося 31 августа сельскохозяйственного года выпуск растительных масел в России упал на семь процентов, до 9,47 миллиона тонн. Главной причиной такой динамики стала проблема с подсолнечным маслом, производство которого рухнуло на 11 процентов, до 6,94 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные OleoScope пишет «Коммерсантъ».

Центр ценовых индексов приводит сравнимую оценку объема выпуска подсолнечного масла — 7,2 миллиона тонн. Единственным растительным маслом, которое показало значительный рост производства за 12 месяцев, стало рапсовое — плюс 16 процентов, до 1,44 миллиона тонн, а экспорт вырос на 14 процентов, до 1,39 миллиона тонн.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев объяснил такой результат финансовыми проблемами аграриев. В начале года переработка для экспорта ушла в убыток из-за роста стоимости семечки, стагнации мировых цен, укрепления рубля и экспортных пошлин.

Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов подтвердил, что на тот момент некоторые заводы приостановили работу, потому что рентабельность производства составляла минус 20 процентов.

По словам партнера по развитию бизнеса Neo Альбины Корягиной, в прошлом году из-за снижения урожайности подсолнечника ресурсная база для изготовления масла сократилась, что также ударило по производителям.

Рост в сегменте рапсового масла связан исключительно со спросом в Китае, на который приходится 90 процентов экспорта. Этот результат, в свою очередь, достигнут за счет введения Пекином в марте 100-процентной пошлины на продукцию из Канады.

Мальцев надеется, что в новом сезоне производители смогут нарастить выпуск растительных масел за счет стабилизации рынка. Краснов отмечает, что посевные площади под подсолнечник уже выросли, что при благоприятных погодных условиях приведет к росту переработки. В то же время эксперт выразил сомнения по поводу роста экспорта из-за конкуренции на мировом рынке. Если этого не произойдет, то проблемы возникнут уже у аграриев, которые столкнутся с падением дохода.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года экспорт растительных масел из России упал на 27 процентов по сравнению с тем же периодом 2024-го, а отдельно подсолнечного масла — на 38 процентов.

