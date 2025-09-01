Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:13, 1 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о недовольстве США из-за решения Индии по России

Дизен: США возмутились тем, что Индия выбрала не их, а Китай и Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

США возмутились тем, что Индия, несмотря на угрозы, выбрала не их, а Китай и Россию. О недовольстве Вашингтона из-за решения Нью-Дели заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«США возмущены тем. Что Индия предпочла им Китай и Россию (...) США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — написал Дизен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассердил премьер-министра Индии Нарендра Моди намеком на то, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за усилия в переговорах о прекращении огня между Индией и Пакистаном, что значительно ухудшило отношения политиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады Парубия. Что известно на данный момент?

    На Украине рассказали о давлении Трампа на Зеленского после саммита ШОС

    Опасность атаки БПЛА объявили в трех городах Татарстана

    На Западе заявили о недовольстве США из-за решения Индии по России

    В Финляндии проведут флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

    Названы организаторы расправы над принцессой Дианой

    Опаздывающий мужчина жестоко отомстил перекрывшей дорогу с парковки скандалистке

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    Назван лидирующий по числу пешеходов-нарушителей регион

    Глава ЕК сообщила о «четком плане» Евросоюза по отправке военных на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости