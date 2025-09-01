На Западе заявили о недовольстве США из-за решения Индии по России

Дизен: США возмутились тем, что Индия выбрала не их, а Китай и Россию

США возмутились тем, что Индия, несмотря на угрозы, выбрала не их, а Китай и Россию. О недовольстве Вашингтона из-за решения Нью-Дели заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«США возмущены тем. Что Индия предпочла им Китай и Россию (...) США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — написал Дизен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассердил премьер-министра Индии Нарендра Моди намеком на то, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за усилия в переговорах о прекращении огня между Индией и Пакистаном, что значительно ухудшило отношения политиков.