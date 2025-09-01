Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:29, 1 сентября 2025Забота о себе

Найден простой способ избавиться от многолетнего хронического стресса

Daily Mirror: Режим многозадачности назвали причиной хронического стресса
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании Милли Эванс заявила, что нашла простой способ избавиться от хронического стресса, преследовавшего ее годами. На рассказ женщины обратило внимание издание Daily Mirror.

По словам Эванс, многолетний стресс сильно ухудшал качество ее жизни. Из-за постоянного нервного перенапряжения у нее развилось несколько хронических заболеваний, из-за чего ей часто приходилось брать на работе больничный. Женщина утверждает, что перепробовала множество способов борьбы с эмоциональными перегрузками, но эффективным она назвала лишь один.

Эванс уверяет, что почувствовала себя значительно лучше, когда отказалась жить в режиме многозадачности. «Я понимаю, жизнь очень загружена, и в наше время все одержимы оптимизацией всего. Однако вы не поймете, насколько вредна многозадачность для мозга, пока не перестанете ею заниматься», — утверждает она.

Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Британка призвала не делать несколько дел одновременно хотя бы во время отдыха. К примеру, она посоветовала перестать смотреть телевизор и одновременно листать ленту соцсетей. «Вы можете превратить просмотр телевизора в настоящее время отдыха, а не в постоянное перевозбуждение от отупляющих социальных сетей или попыток одновременно разобраться с работой и новостями», — объяснила принцип действия такого подхода она.

Ранее сообщалось, что 89 процентов россиян испытывают стресс по окончании рабочего дня. Из них 34 процента сталкиваются с ним ежедневно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Путин начал переговоры с премьером Индии

    В зоне СВО высказались о влиянии переговоров на ситуацию на фронте

    Украину не упомянули в итоговой декларации стран ШОС

    Найден простой способ избавиться от многолетнего хронического стресса

    Российская предпринимательница обманула центр занятости ради субсидии

    Путин поздравил Мирзиеева

    Четверо детей попали в реанимацию во время отдыха на российском курорте

    На Украине назвали препятствие для задержания киллера бывшего спикера Рады

    В России подорожал основной ингредиент для производства колбас

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости