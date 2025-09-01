Назван эффективный препарат для ускорения восстановления костей

JBJS: Препарат 4-AP от рассеянного склероза ускоряет заживление переломов

Лекарство, изначально созданное для помощи людям с рассеянным склерозом, может заметно ускорять заживление переломов. Такой вывод сделали исследователи Медицинского колледжа Университета Аризоны в Тусоне. Результаты работы опубликованы в The Journal of Bone and Joint Surgery.

В доклиническом исследовании команда показала, что препарат 4-аминопиридин (4-AP), используемый для улучшения способности ходить у пациентов с неврологическими нарушениями, также ускоряет процесс восстановления костей. Мыши с переломами, получавшие 4-AP, восстанавливались быстрее, формировали больше костной ткани и показывали более высокую прочность костей по сравнению с контрольной группой.

Ученые выяснили, что препарат стимулирует выработку белка BMP2, который играет ключевую роль в формировании новых костных клеток — остеобластов. Это сопровождалось усилением коллагенообразования и минерализации костей, что делает их более крепкими и устойчивыми к нагрузкам.

Эффект подтвердился и в лабораторных опытах на человеческих клетках: под воздействием 4-AP стволовые клетки быстрее превращались в костные и активнее участвовали в процессе восстановления. По словам авторов, открытие может стать основой для новых подходов в ортопедии: использование уже известного и одобренного препарата может помочь миллионам пациентов, которым переломы долго мешают вести полноценную жизнь.

