Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 1 сентября 2025Наука и техника

Назван эффективный препарат для ускорения восстановления костей

JBJS: Препарат 4-AP от рассеянного склероза ускоряет заживление переломов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Лекарство, изначально созданное для помощи людям с рассеянным склерозом, может заметно ускорять заживление переломов. Такой вывод сделали исследователи Медицинского колледжа Университета Аризоны в Тусоне. Результаты работы опубликованы в The Journal of Bone and Joint Surgery.

В доклиническом исследовании команда показала, что препарат 4-аминопиридин (4-AP), используемый для улучшения способности ходить у пациентов с неврологическими нарушениями, также ускоряет процесс восстановления костей. Мыши с переломами, получавшие 4-AP, восстанавливались быстрее, формировали больше костной ткани и показывали более высокую прочность костей по сравнению с контрольной группой.

Ученые выяснили, что препарат стимулирует выработку белка BMP2, который играет ключевую роль в формировании новых костных клеток — остеобластов. Это сопровождалось усилением коллагенообразования и минерализации костей, что делает их более крепкими и устойчивыми к нагрузкам.

Эффект подтвердился и в лабораторных опытах на человеческих клетках: под воздействием 4-AP стволовые клетки быстрее превращались в костные и активнее участвовали в процессе восстановления. По словам авторов, открытие может стать основой для новых подходов в ортопедии: использование уже известного и одобренного препарата может помочь миллионам пациентов, которым переломы долго мешают вести полноценную жизнь.

В июне специалисты выяснили, что диабет способен ослаблять кости даже при нормальных показателях плотности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Сотни человек погибли при землетрясении в Афганистане

    Трансформаторная подстанция загорелась после атаки ВСУ на юг России

    Российские войска уничтожили ДОТ ВСУ в ДНР

    42-летняя супермодель обнажила грудь на отдыхе

    Учительница труда занялась сексом с учеником и обвинила его в домогательствах

    Трамп рассказал о рисках превращения США в страну третьего мира

    Названы ускоряющие похудение позы в сексе

    Моди поделился радостью от встречи с Путиным

    Назван эффективный препарат для ускорения восстановления костей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости