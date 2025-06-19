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15:40, 19 июня 2025Наука и техника

Выявлена новая опасность диабета

Osteoporosis Int: Диабет повышает риск переломов при нормальной плотности костей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anatoliy Cherkas / Shutterstock / Fotodom

Диабет повышает риск переломов даже при нормальной плотности костей — к такому выводу пришли международные эксперты в крупном обзоре, опубликованном в Osteoporosis International. Особенно необычно выглядит ситуация при диабете второго типа: несмотря на повышенные показатели минеральной плотности костной ткани (BMD), у таких пациентов чаще происходят переломы.

Исследования показывают: ключ к парадоксу — в изменении микроструктуры костей. У пациентов с диабетом второго типа больше губчатой ткани (трабекул), но и выше пористость кортикального слоя — основной опоры кости. Эти микроизменения становятся особенно выраженными на поздних стадиях заболевания.

Для уточнения оценки риска используется показатель TBS — трабекулярный индекс, рассчитываемый по снимкам позвоночника. У людей с диабетом он часто понижен, что указывает на «хрупкость» костей. Однако у пациентов с ожирением это значение может искажаться: жировая ткань мешает точному измерению, что требует пересмотра алгоритма расчета.

Авторы призывают пересматривать подход к диагностике остеопороза у диабетиков, включая обновленные алгоритмы TBS и использование комплексных оценок.

Ранее ученые выяснили, что проживание у загрязненных микропластиком океанов может повышать риск диабета второго типа, инсульта и болезней сердца. В прибрежных районах с высоким уровнем микропластика уровень диабета оказался на 18 процентов выше, чем в более чистых регионах.

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