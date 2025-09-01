Экономика
00:15, 1 сентября 2025Экономика

Некоторым россиянам ограничат возможность снимать деньги в банкоматах

Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, в рамках которого российские банки смогут ограничивать снятие наличных через банкомат, если операция покажется им подозрительной.

Как поясняли в Центробанке, банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций. Ели кредитная организация обнаружит такие признаки он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки.

«Кроме того, закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых (в том числе об их электронных средствах платежа) находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Эта мера направлена на противодействие злоумышленникам по выводу и обналичиванию похищенных денег», — добавили в ЦБ.

Ограничения коснутся тех случаев, когда действия клиента существенно отличаются от его обычных: например, при попытке снять деньги с использованием QR-кода или виртуальной карты, если ранее применялась только пластиковая карта, а также при досрочном закрытии вкладов, переводе крупных сумм по СБП или получении кредита накануне операции.

    Все новости