Новые требования к страхованию жизни ипотечных заемщиков Сбера вступили в силу

Сбер ввел новые правила страхования жизни для ипотечников

С 1 сентября для всех ипотечных заемщиков Сбера вступили в силу обновленные требования к страхованию жизни. Новые правила делают страховую защиту более прозрачной и справедливой, расширяя охват клиентов и ускоряя выплаты. Перечень страховых компаний, соответствующих новому стандарту, уже включает девять участников.

Страховые компании, работающие с заемщиками Сбера, теперь обязаны осуществлять выплату по риску ухода из жизни в течение пяти дней. Выплаты до 5 млн рублей производятся по сокращенному пакету документов, что значительно ускоряет процесс получения денег. Важным изменением стало расширение сферы защиты: она распространяется не только на риски, возникающие после оформления полиса, но и на последствия уже существующих заболеваний или перенесенных несчастных случаев. Это означает, что страховая компания не может отказать клиенту на основании прошлых диагнозов — напротив, она обязана выполнять свои обязательства и поддерживать заемщика независимо от его медицинской истории.

Новые правила учитывают интересы разных категорий заемщиков. Полис теперь доступен клиентам до 75 лет, а также людям с инвалидностью — по рискам ухудшения состояния здоровья или ухода из жизни. При этом перечень исключений из страхового покрытия минимален и ограничен только ситуациями, напрямую связанными с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением. Кроме того, требования предусматривают расширение территории страхового покрытия: оно должно распространяться также на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Это решение обеспечивает одинаковые условия защиты для всех заемщиков Сбера вне зависимости от региона их проживания.

По состоянию на 1 сентября соответствие новым требованиям к страхованию жизни ипотечных заемщиков Сбера подтвердили уже девять страховых компаний: «Адонис», «АльфаСтрахование», «Астро-Волга», «Зетта Страхование», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «СОГАЗ». Перечень остается открытым для страховых компаний, которые подтвердят готовность работать по новому стандарту.

«Сбер задает для страхового рынка новый человекоцентричный стандарт — страхование должно действительно работать для людей: гарантировать быстрые и своевременные выплаты, содержать минимум исключений, исключать ограничение по возрасту или состоянию здоровья. На сегодняшний день соответствие новым требованиям Сбера подтвердили самые разные страховые компании — как крупнейшие федеральные, так и региональные игроки. Все они принимают новые принципы. К сожалению, на рынке все еще встречаются продукты, создающие лишь иллюзию безопасности, что подрывает доверие ко всей отрасли. Мы убеждены: человек должен быть уверен, что в трудный момент страховая услуга действительно станет поддержкой, а не поводом для формального отказа», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

