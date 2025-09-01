Россия
Россиянка заявила о поджоге дома военного за участие в СВО и похвасталась безнаказанностью

В Артемовском Свердловской области мужчина поджег дом бойца СВО с детьми внутри
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В городе Артемовском Свердловской области мужчина поджег дом бойца специальной военной операции (СВО) с женой и детьми внутри из-за участия в боевых действиях. В этом россиянина обвинила супруга военнослужащего, ее слова приводит Telegram-канал движения «Русская община».

По рассказу женщины, ее сосед ночью облил дом и автомобиль военного горючей смесью, поджег и скрылся. Россиянке удалось потушить возгорание самостоятельно. Она заявила, что позже ей позвонила жена предполагаемого преступника и похвасталась безнаказанностью.

«Она говорит, он (супруг соседки, возможный поджигатель — прим. «Ленты.ру») не придет извиняться. Ты знаешь, что ему ничего не будет, так как [был нанесен лишь] незначительный ущерб?» — привела потерпевшая слова соседки. Жена военного добавила, что соседка призналась ей, что ее муж совершил поджог, чтобы «наказать» военного за участие в СВО.

