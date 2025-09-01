Опаздывающий мужчина жестоко отомстил перекрывшей дорогу с парковки скандалистке

Пользователь Reddit с ником SureTisGrand рассказал о том, как в студенческие годы столкнулся с хамоватой женщиной на выезде на выезде из подземного паркинга. По его словам, тогда он опаздывал на лекцию, но выезд перегородила женщина на автомобиле Nissan X-Trail.

«Представьте себе обесцвеченные светлые волосы с толстыми, почти пятисантиметровыми, темными корнями, загорелую кожу, похожую на выделанную, широко раскрытый рот, полный жевательной резинки, и сигарету, каким-то образом застрявшую в уголке рта», — описал автор свою обидчицу.

Зная о многочисленных знаках о том, что в этом месте стоянка запрещена, автор поста потерял самообладание и моментально накричал на женщину. Однако женщина в ответ лишь назвала его придурком и, пообещав уехать через пять минут, отправилась в находившееся через дорогу здание. В последующие 15 минут она не появилась.

«Поскольку во время первого общения с ней я был не слишком вежлив, я решил исправиться. Я зашел в это помещение и увидел ее, она сидела с чашкой кофе и еще одной сигаретой. Если бы взглядом можно было убивать, меня бы тут же рассыпало на атомы. На мой вопрос она едко ответила: "Отвали, засранец, не видишь, что я тут работаю? Отвали. Я все равно через полчаса закончу, так чего ты жалуешься? Катись к чертям"», — рассказал автор.

Поняв, что мирно вопрос решить не удастся, раздосадованный студент сначала решил вызвать эвакуатор, но в итоге поступил более хитроумно. Он порезал все четыре шины на машине обидчицы, из-за чего эвакуатор ей пришлось вызывать самостоятельно. После этого полицейские выписали ей штраф сначала за неправильную парковку, а после — и за неуважение к представителям власти.

«И по сей день я все еще задаюсь вопросом, заметила ли она картофелину, которую я засунул ей в выхлопную трубу», — заключил автор.

