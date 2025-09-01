Мир
Отец Маска назвал отличие Зеленского от Путина

Отец Маска Эррол заявил, что Зеленский, в отличие от Путина, является диктатором
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от российского лидера Владимира Путина, является диктатором. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

«Мне президент Украины [Владимир Зеленский] кажется коррумпированным диктатором», — сказал он.

При этом Эррол Маск положительно высказался о российском президенте Путине, заявив, что тот сумел сохранить единство большой и неоднородной страны.

Ранее отец Илона Маска рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. «Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал», — сказал он.

