Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 1 сентября 2025Мир

Отец Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына

Отец Маска Эррол заявил, что сын просил его не ехать в Россию, но он не послушал
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

«Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал», — сказал он.

Эррол Маск добавил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.

Отец Илона Маска рассказал, что во время своего визита весь день провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Эррол Маск заявил, что западные СМИ пытаются создать проблемы для России, боясь ее роли в мире и опасаясь конкуренции на международной арене. Он также назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с главой Еврокомиссии сажали по бумажным картам. В этом обвинили Россию. Что произошло?

    Одна модель сумки стала модной у мужчин

    Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

    Европейская страна заявила о готовности возобновить выдачу виз россиянам

    Зеленский примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

    Кнайсль указала на понимание Трампом одной вещи после встречи с Путиным

    Предложение стран ШОС реформировать ООН оценили

    Учения с военными США начались у границы России

    Стало известно о состоянии выброшенного матерью в унитаз новорожденного в Москве

    В России запретили производить три вида пластиковой упаковки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости