Отец Маска Эррол заявил, что сын просил его не ехать в Россию, но он не послушал

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

«Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал», — сказал он.

Эррол Маск добавил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.

Отец Илона Маска рассказал, что во время своего визита весь день провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Эррол Маск заявил, что западные СМИ пытаются создать проблемы для России, боясь ее роли в мире и опасаясь конкуренции на международной арене. Он также назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком.