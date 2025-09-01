Культура
12:13, 1 сентября 2025

Переживший инсульт Белоголовцев расстался с женой и ушел к помощнице

Актер Сергей Белоголовцев после инсульта расстался с женой и ушел к помощнице
Ольга Коровина

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Актер Сергей Белоголовцев, наиболее известный по роли в комедийном сериале «33 квадратных метра», после инсульта расстался с женой Натальей и ушел к помощнице. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

По данным источника, 61-летний артист появился на красной дорожке международного кинофестиваля «Антарес» в сопровождении помощницы Елены. Отмечается, что именно она ухаживала за Белоголовцевым после инсульта, перенесенного им в 2024 году. Сам актер заявил корреспондентам, что на данный момент его сердце занято.

Известно, что Сергей и Наталья Белоголовцевы были женаты со студенческих лет. Пара воспитала троих сыновей — Никиту, Александра и Евгения. Младший ребенок супругов болен детским церебральным параличом.

В августе 2024-го Белоголовцев попал в больницу с болями в животе. Сообщалось, что через пару дней после удаления грыжи близкие обнаружили мужчину лежащим на полу. Тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий. Через несколько месяцев актер сериала «33 квадратных метра» снова попал в медучреждение из-за проблем с печенью, а позже — из-за аппендицита.

В феврале 2025 года сообщалось, что Белоголовцев оказался в инвалидной коляске. Артист отменил участие во всех ближайших спектаклях из-за паралича левой руки и ноги.

