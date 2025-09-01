Показания россиянина об использовавшем его единомышленнике попали на видео

ФСБ показала видео с признанием жителя Тамбова в сотрудничестве с Украиной

Житель Тамбовской области, сотрудничавший с украинской спецслужбой, рассказал, что его завербовали во время общения в оппозиционных чатах. Об этом мужчина рассказал в своих показаниях, которые показаны на оперативном видео ФСБ, передает ТАСС.

На кадрах видны силовики, задерживающие подозреваемого. На допросе он говорит, что стал общаться с единомышленниками в мессенджере, он разделял проукраинские взгляды. В ноябре 2024 года с ним связался мужчина по имени Александр и попросил выполнить задания за вознаграждение. Ему поручили изъять из схрона технику, убедив, что это не запрещенные предметы.

ФСБ задержала гражданина России 1987 года, проживающего в Тамбовской области, который сотрудничал с иностранной разведкой на конфиденциальной основе. Он попался в момент, когда забрал из тайника компоненты оборудования для дистанционного управления диверсиями. Возбуждено уголовное дело.