Россиянин помог Украине устроить диверсию на родине

В Тамбовской области ФСБ задержала мужчину, работавшего на спецслужбы Украины

В Тамбовской области ФСБ задержала местного жителя, работавшего на спецслужбы Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина познакомился в Telegram с представителем украинских спецслужб. Он согласился помочь ему устроить диверсию в России. Для этого задержанный забрал из тайника оборудование для дистанционного управления диверсиями.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ярославской области, которые установили контакт со спецслужбами Украины (СБУ) и передавали им данные об объектах критической инфраструктуры.