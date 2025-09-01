Экономика
14:32, 1 сентября 2025Экономика

Покинувший Россию автогигант подал заявки на регистрацию товарных знаков

Концерн Hyundai подал в Роспатент четыре заявки на регистрацию товарных знаков
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Приостановивший официальные продажи машин в России южнокорейский концерн Hyundai Motor подал четыре новые заявки на регистрацию товарных знаков в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Речь идет о товарных знаках, которые относятся к 12, 37, 9 и 16 классам Международной классификации товаров и услуг. В эти категории входят в том числе автомобили, ремонт и техническое обслуживание машин, а также запчасти и комплектующие для них. Два товарных знака регистрируются под наименованиями Genesis x speedium coupe и Genesis One of One. Эта марка является суббрендом компании Hyundai Motor, под ней южнокорейский концерн выпускает автомобили премиум-класса.

В середине августа 2025 года стало известно о еще одном обращении Hyundai Motor в Роспатент. Тогда концерн подал в ведомство в общей сложности шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Они относились к 12, 38, 28 и 36 классам и затрагивали бренды, связанные с производством беспилотных и электрических автомобилей, а также запчастей к ним. Кроме того, к этим классам относятся различные финуслуги, включая лизинг (долгосрочную аренду автомобилей).

Эксперты отмечают, что подобного рода заявки могут вовсе не свидетельствовать о намерении автобренда возобновить в скором времени официальные продажи своих машин в России. Регистрации товарных наименований в ведомстве позволяет ушедшим из страны производителям защититься от недобросовестного использования авторских марок третьими лицами, объясняют аналитики.

