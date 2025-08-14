Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:36, 14 августа 2025Экономика

Ушедший из России автогигант подал заявки на регистрацию товарных знаков

Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Ушедший из России южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Речь идет о товарных знаках, относящихся к 12, 38, 28 и 36 классам международной классификации товаров и услуг. Эти категории включают беспилотные и электрические автомобили, запчасти и комплектующие к ним, навигационные и телекоммуникационные услуги, услуги по потоковой передачи контента для метавселенных, передача данных. Кроме того, к этим классам относятся различные финуслуги, включая лизинг (долгосрочную аренду автомобилей).

Материалы по теме:
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию. Подешевеют ли от этого машины?
Европейские и американские автомобили хотят вернуться в Россию.Подешевеют ли от этого машины?
15 марта 2025

Hyundai ушел с российского рынка весной 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. До этого времени компания владела в РФ автозаводом в Санкт-Петербурге. Там собирали модели Solaris, Creta, а также автомобили Kia (входит в состав Hyundai Motor) — Rio и Rio X-Line. Теперь эта производственная площадка принадлежит компании AGR, которая выпускает на предприятии машины под брендом Solaris. Формально машины считаются российскими, однако на деле при их производстве используются мощности Hyundai.

Ранее еще один ушедший из России автогигант — японский концерн Nissan Motor — подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Речь шла о различных вариантах написания и дизайна, включая логотипы. Кроме того, отмечалось, что азиатский производитель планирует зарегистрировать в РФ другие свои бренды, в том числе Infiniti, Nismo и Datsun. Эксперты предупреждают, что подобная тактика покинувших российский рынок компаний может не свидетельствовать об их намерении вернуться в РФ в скором времени. Подобным образом, поясняют аналитики, производители хотят защитить свои товарные знаки от использования третьими лицами на территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Пьяный пассажир рейса в США начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги

    Россиянам подсказали способы продать авто дороже

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости