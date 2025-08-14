Ушедший из России автогигант подал заявки на регистрацию товарных знаков

Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ

Ушедший из России южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Речь идет о товарных знаках, относящихся к 12, 38, 28 и 36 классам международной классификации товаров и услуг. Эти категории включают беспилотные и электрические автомобили, запчасти и комплектующие к ним, навигационные и телекоммуникационные услуги, услуги по потоковой передачи контента для метавселенных, передача данных. Кроме того, к этим классам относятся различные финуслуги, включая лизинг (долгосрочную аренду автомобилей).

Hyundai ушел с российского рынка весной 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. До этого времени компания владела в РФ автозаводом в Санкт-Петербурге. Там собирали модели Solaris, Creta, а также автомобили Kia (входит в состав Hyundai Motor) — Rio и Rio X-Line. Теперь эта производственная площадка принадлежит компании AGR, которая выпускает на предприятии машины под брендом Solaris. Формально машины считаются российскими, однако на деле при их производстве используются мощности Hyundai.

Ранее еще один ушедший из России автогигант — японский концерн Nissan Motor — подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Речь шла о различных вариантах написания и дизайна, включая логотипы. Кроме того, отмечалось, что азиатский производитель планирует зарегистрировать в РФ другие свои бренды, в том числе Infiniti, Nismo и Datsun. Эксперты предупреждают, что подобная тактика покинувших российский рынок компаний может не свидетельствовать об их намерении вернуться в РФ в скором времени. Подобным образом, поясняют аналитики, производители хотят защитить свои товарные знаки от использования третьими лицами на территории России.