Популярная певица отпраздновала 60-летие снимком в рубашке на голое тело

Певица Шанайя Твейн отпраздновала 60-летие снимком в откровенном образе
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @shaniatwain

Канадская певица Шанайя Твейн поделилась снимком в откровенном образе в честь дня рождения. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отпраздновала 60-летие, повторив легендарную обложку клипа на свою популярную песню Man! I Feel Like a Woman. Исполнительница позировала в белой рубашке на голое тело и трусах черного цвета. При этом на ее лицо был нанесен макияж в нюдовых оттенках.

В апреле 2024 года Шанайя Твейн также снялась без штанов для журнала Haute Living.

