58-летняя певица снялась без штанов для журнала

58-летняя певица Шанайя Твейн снялась без штанов для журнала Haute Living

Канадская певица Шанайя Твейн снялась без штанов для журнала Haute Living. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Популярная 58-летняя исполнительница предстала на одном из кадров в облегающем черном топе с пышными длинными рукавами коричневого оттенка с блестками. Также она примерила трусы с завышенной талией американского бренда Christian Siriano, прозрачные колготки и босоножки на высоких каблуках итальянской марки Giuseppe Zanotti.

Звезда распустила волосы, разделив их на прямой пробор, накрасила губы розовой помадой и надела украшения швейцарской компании Piaget.

В марте американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, снялась обнаженной и показала видео фанатам.