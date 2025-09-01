Мир
23:28, 1 сентября 2025Мир

Проблемы с GPS у самолета Урсулы фон дер Ляйен опровергли

Проблемы с GPS у самолета фон дер Ляйен во время полета в Болгарию опровергли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 отреагировал на сообщения о сбое в электронной навигационной системе самолета, в котором находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время полета в Болгарию. Об этом сообщается в публикации на странице сервиса в социальной сети X.

Эксперты провели оценку целостности навигационной системы (NIC). Этот показатель отражает качество и согласованность навигационных данных, полученных самолетом. Значение NIC показывает, насколько точно самолет ориентируется в пространстве и какой радиус неопределенности связан с его навигацией.

«Полет с Урсулой фон дер Ляйен на борту продемонстрировал хорошее значение NIC от взлета до посадки», — говорится в сообщении.

Flightradar24 также отметил, что полет главы Еврокомиссии длился чуть больше запланированного — менее чем на десять минут, несмотря на сообщения о том, что самолет кружил над Пловдивом около часа перед вынужденной посадкой. Время полета должно было составлять 1 час 48 минут, а по данным сервиса он продолжался 1 час 57 минут.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что 31 августа в зоне аэропорта, куда направлялся самолет с фон дер Ляйен, отключился GPS. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты. В материале бездоказательно утверждается, что к сбою GPS якобы могла быть причастна Россия.

