15:20, 1 сентября 2025Экономика

Расходы россиян на обучение детей подсчитали

«Выберу.ру»: В Москве и Петербурге на образование детей тратят до 15000 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В России 52 процента родителей отдают детей в обычные государственные школы, а 18 процентов предпочитают частные — с индивидуальным подходом к обучению. Это показало исследование, проведенное экспертами «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, 13 процентов выбрали онлайн-обучение, а пять процентов — школы-пансионы, где дети проживают с понедельника по пятницу. В среднем по РФ полный пансион обходится в 30–60 тысяч рублей в месяц. Однако в элитных школах ценник может доходить и до 200 тысяч. Частные школы в регионах стоят от 30 до 50 тысяч рублей, а в столице — от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.

Оказалось, что в государственных школах Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников большинство родителей тратят до 15 тысяч рублей в месяц на школьные материалы, учебники, кружки и секции, дополнительные занятия по иностранным языкам, спортивные секции и участие в городских и школьных мероприятиях. Соответствующий ответ дали 55 процентов участников опроса. Кроме того, 28 процентов расходуют от 15 до 20 тысяч рублей, и 17 процентов — больше 20 тысяч рублей в месяц.

Что касается регионов, то там почти 60 процентов родителей назвали сумму до пяти тысяч рублей. Еще 27 процентов заявили о тратах в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей, и 15 процентов готовы выложить больше десяти тысяч.

Известно также, что в 2025 году на подготовку первоклассника родителям в среднем пришлось потратить почти 40 тысяч рублей.

    Все новости