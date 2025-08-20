Подсчитаны расходы на сборы первоклассника к учебному году

«Выберу.ру»: Сборы первоклассника в школу обойдутся в среднем в 40 тысяч рублей

Для того, чтобы собрать первоклассника к наступающему учебному году, родителям в среднем придется потратить почти 40 тысяч рублей. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты привело РИА Новости.

Оказалось, что 52 процента родителей потратят от 20 до 40 тысяч рублей на сборы одного ребенка. Еще 29 процентов готовы израсходовать до 20 тысяч, а траты 19 процентов превысят 40 тысяч. Особенно серьезную нагрузку на финансовый бюджет ощутят те, кто собирает первоклассника. В данном случае речь идет о сумме 39,5 тысячи рублей. Для сравнения, родителям учащихся 2-11 классов предстоит выделить на сборы к школе чуть больше 26 тысяч.

Причиной такой большой разницы стало то, что в первый год ребенку нужно купить сразу полный комплект, в который входят: форма, обувь, портфель, канцелярия. В то же время старшеклассники нередко пользуются вещами прошлых лет. В целом же школьная форма и обувь были и остались самой крупной статьей расходов.

В такой ситуации больше 60 процентов родителей ищут товары на распродажах, а 25 процентов начинают закупаться еще весной. Другие 14 процентов откладывают покупки до середины сентября, надеясь на скидки.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли крупные российские торговые сети понизили на 18 процентов минимальную стоимость набора школьных товаров. Его базовая стоимость в сетевой рознице составила 5 тысяч 228 рублей для мальчика и 4 тысяч 768 рублей для девочки. Комплект включает: школьные канцтовары, форму (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак.