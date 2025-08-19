Экономика
14:26, 19 августа 2025Экономика

Минимальную цену набора школьных товаров подсчитали

АКОРТ: Минимальная цена набора школьных товаров упала на 18 %
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Крупные российские торговые сети снизили на 18 процентов (по сравнению с прошлым годом) минимальную стоимость набора школьных товаров. Эти данные обнародовала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Базовая стоимость такого комплекта в сетевой рознице достигла 5 тысяч 228 рублей для мальчика и 4 тысяч 768 рублей для девочки. Набор включает: школьные канцтовары, форму (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), кроссовки, чешки, футболку, спортивные брюки и школьный рюкзак.

Самый большой вклад в уменьшение цены базового школьного набора внесла одежда. Например, минимальная цена брюк из хлопка для мальчиков за год упала на 38 процентов, хлопковой блузки для девочек — на 67 процентов, а юбки — на 63 процента. До трехлетнего минимума упала цена на школьную обувь.

По другим данным в июне-июле 2025 года средняя стоимость базового комплекта школьных канцелярских принадлежностей обойдется россиянам чуть дороже 7 тысяч рублей. За год розничные цены на эту продукцию выросли на семь процентов.

