Экономика
07:39, 19 августа 2025

В России заметно подорожала школьная канцелярия

РИА Новости: Комплект школьной канцелярии обойдется чуть дороже 7 тыс. рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В июне-июле 2025 года средняя стоимость базового комплекта школьных канцелярских принадлежностей обойдется россиянам чуть дороже 7 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса фискальных данных «АТОЛ» и «Онлайн-школы №1».

Речь идет о средней стоимости канцелярии для очного обучения ребенка в школе, уточнили эксперты. За год розничные цены на этот вид продукции в России увеличились на 7 процентов. Теперь подобный комплект обойдется родителям в 7039 рублей.

Наибольший рост цен аналитики зафиксировали в сегменте школьных рюкзаков. За год они подорожали в среднем на 31 процент, до 2654 рублей. Стоимость чернографитовых карандашей, в свою очередь, увеличилась на 12 процентов (до 29 рублей), набора тетрадей — на 8 процентов (до 438 рублей), комплекта из двух клей-карандашей — на 11 процентов (до 188 рублей), обложек для тетрадей и учебников — на 12 процентов (до 301 рубля), шариковых ручек — на 4 процента (до 248 рублей). Средние цены на дневники за отчетный период не изменились и остались на уровне в 244 рубля.

Ранее финансовый консультант Татьяна Волкова рекомендовала россиянам не затягивать с покупкой школьных принадлежностей. Она отметила, что цены на такого рода продукцию обычно достигают пика к концу летнего сезона, в преддверии нового учебного года. По этой причине лучше заранее потратиться на подготовку ребенку к школе. Подобная стратегия позволит значительно сэкономить, резюмировала Волкова.

