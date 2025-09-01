Путешествия
16:44, 1 сентября 2025Путешествия

Россиянам предложили бюджетный отдых за рубежом вместо Сочи

АТОР: Отдых в сентябре 2025 года в Китае, Турции и ОАЭ выгоднее, чем в Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Вместо отдыха на курорте Краснодарского края россиянам предложили бюджетный отдых за рубежом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В топ-3 пляжных стран для отпуска в сентябре 2025 года попали Китай, ОАЭ и Турция. На четвертом месте оказался Сочи.

Так, туристам из России выгоднее всего отдохнуть на Хайнане: 10 ночей на двоих будут стоить от 96,5 тысячи рублей (менее 50 тысяч на человека), в цену заложены завтраки в гостинице и перелет. Отпуск в ОАЭ обойдется туристам в 97,1 тысячи рублей, в Турции — 98 тысяч, с перелетом и пакетным туром «все включено». При этом цены в Сочи с проживанием в четырехзвездочном отеле начинаются от 100,4 тысячи рублей.

Ранее российским туристам стал доступен бюджетный отдых на экзотических островах разных стран мира. Осенние туры на тайский остров Ко Чанг стоят от 130 тысяч рублей на двоих, а отдых на Шри-Ланке в сентябре обойдется в сумму от 137 тысяч рублей.

