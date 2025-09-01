Россиянам запретили держать дома бегемотов

Россиянам с 1 сентября запретили держать дома 33 отряда диких животных

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу распоряжение правительства, которое вводит запрет на содержание определенного перечня диких животных в квартирах и домах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Список содержит 33 отряда диких животных. Теперь россиянам запрещено держать дома определенных пресмыкающихся, земноводных, млекопитающих, птиц, рыб и других животных, которые могут представлять опасность или требуют особых условий содержания.

Перечень включает в себя некоторых ядовитых змей (королевская кобра, все виды настоящих и ложных кобр, мамбы, тайпаны, морские змеи, питоны длиной свыше четырех метров, гадюки), ядовитых ящериц, включая комодского варана, крокодилов, каймановых черепах с панцирем более 30 сантиметров, крупных хищников (медведи, волки, гиеновые собаки, рыси различных видов, пумы, гепарды), слонов и других хоботных, некоторые виды парнокопытных (например, бегемотов и жирафов), определенные виды земноводных, паукообразных и рыб, включая электрического угря и коралловых полипов.

За нарушение предусмотрены штрафы — от 1,5 тысячи рублей для граждан, от 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 15 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее стало известно, что российские депутаты захотели запретить кормить бездомных кошек и собак рядом с многоквартирными домами. Однако позже выяснилось, что речь идет только о запрете кормить бездомных собак на определенных территориях, не включающих в себя жилые дома. В поступившем в Госдуму законопроекте говорится о запрете на кормление на общественно-деловых и производственных зонах, зонах транспортной и инженерной инфраструктуры, рекреационных и особо охраняемых территориях и других. Отмечается, что регионы могут расширять список территорий по своему усмотрению.