Россиянин сумел выжить в драке после ножевого ранения в шею

В Подольске задержали россиянина, пытавшегося заколоть соперника ножом

В Подольске задержали 38-летнего россиянина, обвиняемого в покушении на 41-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 августа мужчины поругались возле кафе. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в область шеи, после чего попытался нанести еще несколько ударов, но его действия были пресечены оказавшимся рядом прохожим. Благодаря быстрому вызову на место ЧП скорой помощи пострадавший выжил.

На время расследования преступления, обвиняемого отправили в СИЗО.

