Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:20, 1 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин устроил резню в квартире бывшей жены

В Москве мужчина убил бывшую жену и ранил ее мужа в квартире на Нижней Масловке
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве местный житель расправился с бывшей женой и ранил ее мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он причинил телесные повреждения и себе. Ему оказывается медицинская помощь.

Трагедия произошла в квартире на улице Нижняя Масловка 1 сентября. Подозреваемый начал ссориться с экс-женой и ее мужем, а потом нанес женщине смертельные удары ножом. После он ударил ножом ее супруга. Пострадавший госпитализирован.

Ранее в Архангельской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Северодвинска, который напал на врача больницы из-за оказания помощи другому пациенту.

