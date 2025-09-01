Россиянин устроил резню в квартире бывшей жены

В Москве мужчина убил бывшую жену и ранил ее мужа в квартире на Нижней Масловке

В Москве местный житель расправился с бывшей женой и ранил ее мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Он причинил телесные повреждения и себе. Ему оказывается медицинская помощь.

Трагедия произошла в квартире на улице Нижняя Масловка 1 сентября. Подозреваемый начал ссориться с экс-женой и ее мужем, а потом нанес женщине смертельные удары ножом. После он ударил ножом ее супруга. Пострадавший госпитализирован.

