Силовые структуры
09:44, 1 сентября 2025Силовые структуры

Недавно вышедший из колонии россиянин напал на врача и снова пойдет под суд

В Архангельской области пройдет суд над мужчиной за нападение на врача
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Архангельской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Северодвинска, который напал на врача больницы из-за оказания помощи другому пациенту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Незадолго до преступления фигурант освободился из колонии.

По версии следствия, 4 августа в Северодвинской городской больнице № 2 скорой медицинской помощи обвиняемый избил врача-травматолога из-за того, что он оказывал помощь другому пациенту.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 18-летний юноша, который услышал что-то запрещенное в разговоре двух молодых людей и из-за этого напал на них с ножом.

