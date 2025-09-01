Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 1 сентября 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ на севере Украины

РИА Новости: ВС России уничтожили крупные склады ВСУ на сумском направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Неизвестно / РИА Новости

Российские военные уничтожили крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Пораженные склады украинских подразделений находились на сумском направлении. Сколько их было и что именно в них хранилось, не уточняется.

«Точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. "Ленты.ру")», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Украине в ночь на 31 августа. Армия РФ в том числе атаковала цели в Одессе и Одесской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    Представитель криминальной среды российского региона попался в другой стране

    В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

    Премьер Индии укрепил связи с Россией и Китаем наперекор Трампу

    Москвичам дали прогноз погоды на первую неделю сентября

    Россиянам рассказали о погоде в сентябре

    Состояние богатейших россиян резко выросло

    Подскочила цена одного актива-убежища

    В Варшаве призвали Германию выплатить Польше репарации

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости