Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ на севере Украины

РИА Новости: ВС России уничтожили крупные склады ВСУ на сумском направлении

Российские военные уничтожили крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Пораженные склады украинских подразделений находились на сумском направлении. Сколько их было и что именно в них хранилось, не уточняется.

«Точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. "Ленты.ру")», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Украине в ночь на 31 августа. Армия РФ в том числе атаковала цели в Одессе и Одесской области.