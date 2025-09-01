Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 1 сентября 2025Россия

Российский сапер использовал сук при разминировании и попал на видео

Минобороны опубликовало кадры разминирования снаряда с помощью сука
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российский сапер из 44-го армейского корпуса обезвредил снаряд необычным способом — он использовал сук со взрывчаткой. Разминирование попало на видео, кадры опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Судя по выложенным кадрам, военнослужащие обнаружили взрывоопасный предмет во время исследования лесного массива. Снаряд находился в зарослях, и подобраться к нему вплотную у бойца не было возможности. Тогда, чтобы подорвать снаряд, сапер использовал длинный сук с примотанным к нему бруском пластита — с помощью этого предмета военный смог безопасно для себя и сослуживцев обезвредить боеприпас.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

«Быть старшим группы или старшим сапером — значит идти первым. От тебя может зависеть как твоя жизнь, так и жизнь товарищей, которые идут позади», — приводит Минобороны слова сапера.

Где были сняты кадры, не уточняется.

Ранее стало известно об «огрызающихся» в белгородском приграничье бойцах Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ввели новые ограничения для дачников. Какие действия теперь запрещено проводить с недвижимостью?

    В России рассказали о цели переговоров Путина с мировыми лидерами в Китае

    На Западе раскрыли смысл фотографии Путина с Моди и Си Цзиньпином

    Раскрыта помогающая на всех первых свиданиях формула разговора

    Опубликовано видеопоздравление бойцов СВО российским школьникам

    Полуобнаженный Никита Ефремов прошелся перед камерой

    В России рассказали о влиянии санкций против Индии на мировые цены

    «Калашников» произвел первую партию АМ-17

    Российские военные уничтожили ракетные комплексы HIMARS и Patriot ВСУ

    Путин назвал желаемую роль ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости