Российский сапер использовал сук при разминировании и попал на видео

Российский сапер из 44-го армейского корпуса обезвредил снаряд необычным способом — он использовал сук со взрывчаткой. Разминирование попало на видео, кадры опубликовало Министерство обороны России в Telegram.

Судя по выложенным кадрам, военнослужащие обнаружили взрывоопасный предмет во время исследования лесного массива. Снаряд находился в зарослях, и подобраться к нему вплотную у бойца не было возможности. Тогда, чтобы подорвать снаряд, сапер использовал длинный сук с примотанным к нему бруском пластита — с помощью этого предмета военный смог безопасно для себя и сослуживцев обезвредить боеприпас.

«Быть старшим группы или старшим сапером — значит идти первым. От тебя может зависеть как твоя жизнь, так и жизнь товарищей, которые идут позади», — приводит Минобороны слова сапера.

Где были сняты кадры, не уточняется.

