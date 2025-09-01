Россия
Стало известно об «огрызающихся» в белгородском приграничье бойцах ВСУ

Военный эксперт Алехин: ВСУ огрызаются в белгородском приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «огрызаются» в белгородском приграничье. Об этом стало известно из сообщения военного эксперта Геннадия Алехина, его заявление приводит военкор Александр Сладков в Telegram.

По словам Алехина, ВСУ бьют практически по всей границе Белгородской и Харьковской областей.

«Противник огрызается, нанося преимущественно дроновые удары практически на всем протяжении границы... К сожалению, число пострадавших растет», — подытожил он.

Ранее участница СВО, командир добровольческого отряда ОПЛОТ Лариса Лукина высказалась о влиянии переговоров по Украине на ситуацию на фронте.

