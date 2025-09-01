Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

В Санкт-Петербурге ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

В Санкт-Петербурге ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине Игорь Байков пришел в банк, чтобы обналичить банковский счет, и узнал о своей смерти. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, у россиянина также изъяли водительские права, сославшись на то, что они недействительный по причине того, что мужчина по всем документам не числится живым. Кроме того, ему приостановили социальные выплаты как участнику СВО.

Как рассказала адвокат мужчины, все началось с потери всех документов четыре года назад. Тогда россиянину удалось восстановить паспорт. Однако два месяца назад в больницу поступил мужчина с документами на имя Игоря Байкова. У него диагностировали сердечную недостаточность, спасти его не удалось.

Теперь ветерану СВО предстоит идентификация личности и суд, по которому его должны признать живым для восстановления прав и документов.

«Его же не могут сейчас признать, что это вот, как сказать, «под вопросом» Байков. Существуют совершенно определенные закономерные способы идентификации личности. Но это все стоит денег. А он не богатый человек, и уже два месяца он ничего не получает, не работает. Все права забрали. Он полностью деморализован и парализован как человек», — отметила адвокат.

Ранее другой житель Санкт-Петербурга получил сообщение из Социального фонда и узнал о своей смерти в Сибири. Выяснилось, что незадолго до этого в Красноярске не стало двойника мужчины.