Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 1 сентября 2025Россия

Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

В Санкт-Петербурге ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге ветеран специальной военной операции (СВО) на Украине Игорь Байков пришел в банк, чтобы обналичить банковский счет, и узнал о своей смерти. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, у россиянина также изъяли водительские права, сославшись на то, что они недействительный по причине того, что мужчина по всем документам не числится живым. Кроме того, ему приостановили социальные выплаты как участнику СВО.

Как рассказала адвокат мужчины, все началось с потери всех документов четыре года назад. Тогда россиянину удалось восстановить паспорт. Однако два месяца назад в больницу поступил мужчина с документами на имя Игоря Байкова. У него диагностировали сердечную недостаточность, спасти его не удалось.

Теперь ветерану СВО предстоит идентификация личности и суд, по которому его должны признать живым для восстановления прав и документов.

«Его же не могут сейчас признать, что это вот, как сказать, «под вопросом» Байков. Существуют совершенно определенные закономерные способы идентификации личности. Но это все стоит денег. А он не богатый человек, и уже два месяца он ничего не получает, не работает. Все права забрали. Он полностью деморализован и парализован как человек», — отметила адвокат.

Ранее другой житель Санкт-Петербурга получил сообщение из Социального фонда и узнал о своей смерти в Сибири. Выяснилось, что незадолго до этого в Красноярске не стало двойника мужчины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

    Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией

    Носить мусульманские головные уборы запретили в школах еще одного российского города

    Тина Канделаки вышла в свет с часами за миллионы рублей

    Продажи смартфонов в России неожиданно упали

    Палитру цветов российского «Оберега-СН» расширили

    Российский ветеран СВО пришел в банк и узнал о своей смерти

    «Байер» уволил главного тренера спустя три матча после назначения

    Путин рассказал об обгоняющих среднемировые темпах роста экономики стран ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости